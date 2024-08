Traffico Roma del 16-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in via Anastasio II comportano una riduzione di carreggiata all’altezza del viadotto delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorchiusa per lavori la tangenziale est tra viale Castrense l’uscita verranno San Lorenzo sia in direzione San Giovanni che in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura del tratto in direzione dello Stadio Olimpico è prevista per il pomeriggio di oggi uno sguardo al trasporto pubblico sospeso per lavoro il servizio della linea fl4 tra Ciampino Albano Frascati e Velletri ATV servizio bus sostitutivo interrotta fino al 25 agosto la linea a della metropolitana tra termini e Battistini nelle due direzioni ATV servizio bus navetta metropoli il regolare servizio tra termini e Anagnina maggiori informazioni su queste altre notizie sono ...