Thuram Jr sfida Tikus | Contro l’Inter non gli dirò niente! Giocheremo

(Di venerdì 16 agosto 2024)Jril fratello Marcus. I due si scontreranno unol’altro rispettivamente con le maglie di Juventus e Inter. DERBY TRA FRATELLI – Quest’anno in Serie A si assisterà al match tra Inter e Juventus, un derby d’Italia che vedrà in campo i fratelli. Da un lato Marcus, sponda nerazzurra, dall’altra Khephren. Proprio quest’ultimo, arrivato dal Nizza, ha parlato del futuro duello tu per tu con. Le sue parole a Sport Mediaset: «Non gli, lo guarderò negli occhi e poi. Gol? Ma non è la mia specialità fare gol. Il primo contatto con la Juventus quando avevo 17 anni».