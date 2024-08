Sequestrati oltre 200 kg di hashish a Guidonia pusher in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – In prossimità del Ferragosto la Questura di Roma ha incrementato, ulteriormente, i controlli volti a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tivoli –unitamente agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma e con il preziosissimo ausilio delle unità cinofile, hanno eseguito alcune perquisizioni, al termine delle quali è stato tratto in arresto, in flagranza di reato un 26enne, perché trovato in possesso di circa 213 kg di sostanza stupefacente del tipo. Nello specifico, presso l’abitazione del ragazzo in localitàMontecelio, sono stati rinvenuti 10 borsoni contenenti droga, suddivisa in1.