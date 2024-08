Scoperto nel centro di Londra un enorme mosaico romano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024)undecorato che si ritiene sia stato costruito quasi 2.000 anni fa insieme a diverse altre strutture romane nell’Inghilterra nordoccidentale. Il pavimento decorato raffigura delfini stilizzati e diverse specie di pesci. Secondo un comunicato stampa di Vianova Archaeology & Heritage Services, una delle organizzazioni coinvolte nello scavo, si trovava in una casa probabilmente di proprietà di una famiglia ricca e potente. L’abitazione è stata successivamente ristrutturata, probabilmente nel III o IV secolo, il che ha contribuito a garantire la sopravvivenza deldopo che la stanza è stata riempita di detriti edili per rialzare gli interni della casa. Ilè il primo di questi tesori archeologici scoperti in 165 anni nella città romana di Wroxeter.