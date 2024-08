On the road sull’Adriatica | 57 ristoranti dove sostare in prossimità dei caselli

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) La ricerca “Le abitudini degli italiani in viaggio” realizzata da automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha messo in luce che quest’estate ben l’86% degli italiani resterà in patria e rispetto all’anno scorso il 76,8% dei vacanzieri si sposterà in automobile riscoprendo il fascino dell’on thenel Bel Paese. Sulle principali arterie stradali però si temono già le consuete code, specialmente nelle settimane di Ferragosto. Proprio per spezzare il traffico e il viaggio automobile.it e TheFork, app leader per la prenotazione del ristorante online a livello internazionale, hanno stilato una selezione di 57tra i due e gli undici km daiche si incontrano lungo la A14, ovvero la Adriatica, detta anche Bologna-Taranto.