Movida sicura durante gli eventi stop serale a bevande da asporto

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl sindaco di Avellino Laura Nargi ha firmato una Ordinanza contingibile ed urgente per il Divieto di vendita perdiin contenitori di vetro o in lattine. Il Sindaco CONSIDERATO che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale si tengonocivili e religiosi e che molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, anche con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo; – · che il periodo estivo richiama comunque un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, che determina una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si svolgono iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della c.d.