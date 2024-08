Metodo Yara per trovare il killer di Sharon | scattano i test del Dna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilper il caso diVerzeni. I residenti della strada di Terno d'Isola (Bergamo) dove, nella notte tra lunedì 29 luglio e martedì 30, è stata uccisa la giovane donna mentre camminava di notte, sono stati sottoposti aldel Dna, come nel caso delle indagin per il delitto diGambirasio che hanno portato poi alla condanna di Massimo Bossetti. A quanto rivela l'Eco di Bergamo, infatti, i campioni biologici prelevati agli abitanti della via saranno comparati con le tracce repertate sul corpo e sui vestiti della donna, accoltellata a morte mentre faceva una passeggiata. Per il momento la Procura indaga per l'omicidio senza nessuno iscritto nel registro degli indagati. Il fidanzato della vittima, Sergio Ruocco, 37 anni, è stato sentito di nuovo dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Il suo alibi è considerato attendibile.