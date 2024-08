Lukaku i blues rinviano la questione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Romeluè l’attaccante che Antonio Conte vorrebbe avere al suo servizio al più presto. Le notizie di questi ultimi giorni vedono ladel belga intrecciarsi a quella di Osimhen. Il Chelsea, però, ha le sue pretese a riguardo ed ancora sembra siamo lontani da una soluzione in tal senso. Di seguito quanto riportato da Mediaset a riguardo.-Napoli,complicata In attesa di dirimere l’intricataOsimhen-col Chelsea, il Napoli si regala David Neres: trovata la quadra col Benfica per l’esterno offensivo brasiliano, affare da 30 milioni di euro bonus inclusi col giocatore atteso in città domenica e visite mediche organizzate per lunedì.