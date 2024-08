Inzaghi | Se questa squadra darà il massimo potrà andare lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pisa, 16 agosto 2024 - Il tecnico Pippoha presentato il match di domani contro lo Spezia in conferenza stampa, anticipando i temi della sfida dell'Arena Garibaldi. Quali sono le sensazioni di questo inizio di campionato? Qual è il polso della situazione delladopo il Frosinone con le condizioni generale dei calciatori? “Come tutte le gare belle e sentite penso che sia bello giocare davanti al nostro pubblico. Giochiamo contro un avversario importante con un allenatore che conosce bene i suoi giocatori. Abbiamo però un grande vantaggio, quello di giocare in casa. Sarà una grande partita e sappiamo che possiamo fare una bella prestazione. Dopo un mese di lavoro non potremo essere perfetti ma dovremo metterlo da parte per fare una grande gara”.