Il turismo mangereccio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bologna sta soffocando più di overtourism che di caldo! Il centro storico (unico per omogeneità e grandezza) è stravolto dalla crescita compulsiva di locali "mangerecci" ( dove prima c'era una bellissima ma semplice salumeria o un negozio di qualsiasi genere ora troviamo tavolini ovunque, taglieri e tigelle!), di frotte di persone che comprano, girano ma non sanno neanche loro a vedere cosa. E quando sento operatori del commercio dire che ilporta ricchezzaa chi? Ai ristoratori e ai proprietari di b&b, non certo a noi abitanti di questa che era una meravigliosa città! Per noi vuol dire una ulteriore crescita di tutti i prezzi ( dai beni di prima necessità agli affitti regolari!).