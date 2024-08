I VANZ escono con SUMMER BLOODY SUMMER

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) “” è il singolo deie rappresenta un grido di allarme su come abbiamo ridotto il nostro pianeta. “” è il nuovo singolo dei“Benvenuti nella nostra devastazione” tuona il nuovo singolo deiintitolato “”. Con una potente carica emotiva, il brano racconta musicalmente come l’essere umano abbia trasformato il nostro pianeta in un luogo inospitale, soffocandolo con inquinamento e sfruttamento intensivo. Cosa descrive il brano? Vivere in un’estate senza fine non è più un sogno, ma un fenomeno devastante con conseguenze drammatiche per il nostro ecosistema.