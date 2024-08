Hunger | un nuovo slasher horror in salsa napoleonica nel mondo degli extraction shooter

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo il successo di “Hunt: Showdown”, gli appassionati del generepossono iniziare a prepararsi per una nuova, inquietante avventura. ““, iltitolo sviluppato da Good Fun Corporation, promette di immergerci in un universo distopico che combina elementicon l’azione freneticasparatutto online. Ambientato in una versione alternativa dell’Europasi preannuncia come un’esperienza unica, pronta a debuttare in Early Access nel 2025 su PC, tramite Steam ed Epic Store. L’ambientazione diè una delle sue caratteristiche più affascinanti. Il gioco ci trasporta in un’Europastravolta da un flagello conosciuto come il Bacterium. Questa piaga mortale non solo ha decimato la popolazione, ma ha anche trasformato i pochi sopravvissuti in zombie assetati di sangue, creando un’atmosfera di puro terrore.