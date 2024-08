Dohacolloqui riprendono nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 7.40 I colloqui di Doha per negoziare un accordo per il rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas proseguono nel, riferisce Haaretz. Una fonte ha detto che "le parti sperano di vedere progressi nelle prossime 24 ore" e che "finora i colloqui sono stati positivi, in uno spirito costruttivo". Il premier qatarino ha aggiornato Teheran. Per il Washington Post, Hezbollah avrebbe intanto deciso di non lanciare la ritorsione durante i colloqui: "Non vuole responsabilità di avere ostacolato negoziati o potenziale accordo".