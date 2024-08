Cosenza vs Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le ambizioni salvezza dei calabresi si scontrano con quelle di promozione dei grigiorossi dopo la delusione dello scorso campionato.vssi giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Marulla.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i calabresi si preannuncia il solito campionato di sofferenzal’obiettivo primario dovrà essere esclusivamente la salvezza. A guidarla sarà Alvini che ha sostituito Viali, artefice della permanenza in cadetteria che per larghi tratti sembrava perduta. Amaro l’esordio ufficiale con l’eliminazione dal primo turno di Coppa Italia per mano del Torino. La mancata promozione sfumata in finale play.off contro il Venezia si spera possa spingere i grigiorossi a riprovarci con più convinzione.