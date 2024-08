Castello d’Arechi ancora chiuso a Ferragosto | turisti delusi ma la sicurezza in primo piano

Leggi tutta la notizia su zon

Anche a, ildi Salerno è rimastoal pubblico, prolungando una misura diin vigore dall'8 agosto. La decisione è stata presa a seguito dell'incendio che ha colpito il colle Bonadies lo scorso 31 luglio, rendendo insicure le condizioni per visitatori e personale. Le autorità continuano a lavorare per ripristinare ladel sito storico, ma al momento non èstata fissata una data per la riapertura. Molti, ignari della chiusura, hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di informazioni adeguate. Fonte: Salernonotizie