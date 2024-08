C5 femminile Serie B L’Atletico Chiaravalle sempre più carioca | arriva Ramos

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024) La giocatrice brasiliana, classe 1994, farà parte del team rosanero per la stagione 2024/25. “Ringrazio per la fiducia nel mio lavoro,ha una società ambiziosa che ha fatto buoni campionati e lavoreremo sodo per i nostri obiettivi”, 16 agosto 2024 –a ritmo di samba:Deise. La giocatrice brasiliana classe 1994, di ruolo laterale, è pronta a dare man forte alle rosanero di mister Nicolò Molinelli trovando l’accordo per la stagione sportiva 2024/25. Dal curriculum importante, laha un bottino d’esperienza di tutto rispetto in squadre come CMB Futsal Team, 10 Soccer, Città di Taranto e Firenze C5 A2F.