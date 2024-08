AEW | Segnali incoraggianti sul futuro di Adam Cole

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 agosto 2024)è fermo per infortunio da ormai molto tempo. In occasione di Dynamite Grand Slam dello scorso ottobre riportò un gravissimo infortunio alla caviglia rompendosela in tre punti. L’infortunio è stato descritto come “spaventoso” e i dubbi sul suo ritorno in azione si sono susseguiti. Arriva ora qualche segnale incoraggiante.positivi Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select,era presente nel backstage dell’ultimo episodio di Dynamite cosa che di per se non ha grande significato, ma che assume rilevanza tenuto conto del fatto chenon è più stato on the road da diversi mesi per concentrarsi sul recupero. Non solo, l’aspetto più rilevante è che, secondo le voci che circolano nel backstage AEW,sarebbe in procinto di riprendere gli allenamenti per tornare sul ring.