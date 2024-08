Emily in Paris 4 Parte 1 la recensione | sempre la solita Parigi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 15 agosto 2024) La serie:in4,1, 2024. Creata da: Darren Star Genere: Commedia, romantico. Cast: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount. Durata: 5 episodi/35 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: in anteprima stampa, su Netflix. Trama: La storia ridopo il matrimonio fallito tra Gabriel e Camille, la situazione sentimentale diè ancora più complicata che mai e anche dal punto di vista lavorativo si presentanonuovi problemi. Ovviamente la nostra protagonista sarà capace di risolverli con la giusta dose di fortuna e di intuito per la comunicazione. A chi è consigliata? A chi nei suoi show Netflix ricerca una certa leggerezza, a chi vuole staccare la mente e perdersi in una, un po’ irrealistica, ma comunque da sogno.