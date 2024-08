Coppa Italia Simonetti ‘vede’ il Potenza | l’ex Ancona di nuovo in gruppo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato un Ferragosto di lavoro per il Benevento che questa mattina si è allenato sul manto erboso dell’Antistadio Imbriani nell’unica seduta in programma oggi. Buone notizie per il centrocampistache da qualche giorno ha ripreso correre con ile sembra ormai definitivamente alle spalle il problema al ginocchio che lo ha interessato nel ritiro del Mancini Park Hotel. E’ chiaro che la sua condizione non può essere certo quella dei giorni migliori ma, considerando le tante assenze (out Nardi e Carfora) a centrocampo, potrebbe anche essere convocato per il secondo turno diin programma domenica al “Ciro Vigorito”. La sua tenuta è apparsa più che buona e mister Auteri sembra orientato verso l’inserimento ditra i convocati anche per iniziare a fargli direspirare il clima della partita.