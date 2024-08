Come cambia il tabellone di Sinner a Cincinnati con l’eliminazione di Medvedev | possibile occasione per Cobolli o Darderi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il russo Daniil, numero 4 del seeding, è stato eliminato nei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di: il ceco Jiri Lehecka lo ha battuto con lo score di 7-6 (2) 6-4, ed al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Frances Tiafoe, giustiziere di Lorenzo Musetti. Siamo nella parte bassa del, quella in cui saranno protagonisti Flavioe Luciano, in campo oggi in un derby che promuoverà un azzurro agli ottavi di finale: il vincente di Tiafoe-Lehecka sarà l’avversario dell’italiano negli eventuali quarti di finale. Jannik, numero 1 del seeding e del mondo, invece, presidia la parte alta del, ed avrebbe potuto incrociaresoltanto in finale: nella parte bassa del main draw, infatti, si trova lo spagnolo Carlos Alcaraz, che non ritroverà, dunque, il russo in semifinale.