America’s Cup Luna Rossa avrà anche i cyclors Chi sono e perché non è necessario essere ciclisti professionisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)ha svelato il proprio Power Team, ovvero iche saranno a bordo durante la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti (contro Ineos Britannia, American Magic, Alinghi, Orient Express) che deciderà chiil diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista dellaCup. Appuntamento a partire dal 29 agosto nelle acque di Barcellona, dove il sodalizio italiano cercherà di meritarsi il diritto di fronteggiare i Kiwi per provare ad alzare al cielo la Vecchia Brocca. A differenza dell’ultima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, infatti, sulle barche non saliranno i grinder che gireranno le manovelle con la forza delle braccia ma ci saranno quattroche, pedalando, alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero. Basti pensare che durante una regata si svilupperano in media circa 2.