Vaiolo delle scimmie il nuovo ceppo colpisce soprattutto i bambini Bassetti | Rischi anche per l’Italia

Roma, 14 agosto 2024 – Riparte l'emergenza in Africa, mentre corrono i contagi in Brasile. E i timori si affacciano in Europa. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha convocato una riunione con diversi esperti per decidere se il virus mpox deve essere considerato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Secondo il virologo Matteo in Italia il virus "mpox potrebbe diventare un problema". In Brasile, il virus è riapparso con un numero di casi medio compreso tra 40 e 50 al mese. Si tratta di numeri al momento "modesti, ma non trascurabili", ha detto il ministro della Salute brasiliano. Nell'estate del 2022, il Paese era arrivato a registrare 10 mila casi al mese.