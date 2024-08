Tre serate con Napoleone Un ‘viaggio’ oltre i libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I classici appuntamenti culturali dell’agosto lucchese nell’ambito del progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo die Elisa”, ideato da Roberta Martinelli in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien. Tre incontri per conoscere e approfondire curiosità e letture in chiave moderna del mito napoleonico. Questa edizione è dedicata alla memoria di Bernard Chevallier, direttore onorario dei Musées Nationaux de Malmaison et Bois-Préau, massimo esperto di arti decorative di epoca Impero a livello internazionale, che da anni coltivava un legame di studi con la città di Lucca. In programma lunedì 19 agosto alle 21.30 al Real Collegio, chiostro di Santa Caterina “ Il viaggio ditra romanzo, cinema, fumetto e videogioco“, incontro a cura di Carlo Micciché, dirigente e autore tv, scrittore e docente di progettazione e scrittura per l’audiovisivo.