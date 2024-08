Traffico Roma del 14-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Luceverdemetro dalla redazionescarso e nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e consolari non molti gli spostamenti registrati in queste ore zona Centocelle La polizia locale Ci segnala in Piazzale delle Gardenie divieto di transito in via Delle resede a causa di un di problemi alla manto stradale il divieto in direzione di Viale della Primavera per urgenti lavori sulle condutture dell’acqua in via della Stazione Aurelia temporaneamente chiusa la strada in prossimità di via Aurelia lavori in corso in via Anastasio II scambio di carreggiata tra via Giuseppe Bartoli via Giacinto de Vecchi pieralice attenzione alle deviazioni prima di concludere ricordiamo che per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.