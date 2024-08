Torino tutto su Vanoli Adams accanto a Zapata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Chiusa l’era Juric, ilriparte da Paolo, il nuovo tecnico che, già in sede di presentazione, ha scelto di mostrare il proprio po aziendalista, per la gioia del presidente Urbano Cairo. "L’esperienza avuta all’estero - ha detto - mi ha regalato un ultimo step, per farmi capire cosa è un manager. Io penso dunque che ad oggi devo gestire, insieme al direttore, l’azienda del presidente, portando risultati". Senza investimenti particolari ("Io sono ambizioso, ma non penso sia una colpa il fatto di non avere 50 milioni da mettere ogni anno nel", Cairo dixit) ma con diverse scommesse,dovrà peraltro fare di necessità virtù, perché Ricardo Rodriguez e Alessandro Bongiorno non si sostituiscono poi così facilmente e, appunto, il posto del centrale passato al Napoli verrà preso da Saul Coco, acquistato dal Las Palmas,da scoprire nel campionato italiano.