Supercoppa di Germania 2024 | le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Stoccarda

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sabato 17 agosto, alle ore 20.30, presso la BayArena,si affrontano per la finale didi, primo trofeo della stagione. Le Aspirine vogliono ripartire da un altro titolo, dopo il campionato e la coppa nazionale, mentre gli avversari vorrebbero riscattare il secondo posto ottenuto proprio alle spalle dei campioni in carica.DI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ilha stupito tutti la passata stagione, e dunque va da sè che le aspettative anche quest’anno sia elevate. C’è infatti da capire se la squadra di Xavi Alonso sarà sempre la macchina perfetta di tre mesi fa, quando hanno manncato soltanto l’Europa League in finale contro l’Atalanta.