Sostanze cancerogene negli accessori donna venduti da note piattaforme on line | ecco quali

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – Dietro prezzi incredibilmente bassi si nascondeva il tranello:tossiche, superiori ai livelli accettabili presentidada alcune delle aziende di shopping onpiù popolari al mondo. I giganti cinesi tra cui Shein, Temu e AliExpress sono diventati leader mondiali del commercio on, offrendo una vasta selezione di vestiti ealla moda a prezzi superconvenienti. La crescita di queste aziende ha portato a un maggiore controllo delle loro pratiche commerciali e degli standard di sicurezza, anche nell'Unione Europea e in Corea del Sud, dove i funzionari di Seul hanno condotto ispezioni settimanali degli articolidalleon. Nell'ispezione più recente, sono stati testati 144 prodotti di Shein, AliExpress e Temu e diversi prodotti di tutte le aziende non hanno rispettato gli standard legali.