Meloni dovere morale accertare le colpe sul Ponte Morandi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Memoria, rinascita, giustizia. Sono trascorsi sei anni dalla catastrofe del crollo del, che il 14 agosto 2018 ha sconvolto Genova, la Liguria e la nazione intera. Oggi onoriamo le 43 vittime di quella tragedia e ci stringiamo, con la mente e con il cuore, ai loro famigliari e ai loro cari. Oggi ci sentiamo un po' tutti genovesi, figli di una città fiera e orgogliosa che è stata moralmente piegata e fisicamente spezzata in due, ma che da allora ha saputo anche rialzarsi e andare avanti". Lo dichiara la premier Giorgia. "Ma quel- aggiunge - ricorda alla nazione le tante, troppe, domande rimaste ancora senza risposta. Fare giustizia e individuare le responsabilità per ciò che è accaduto, accertando una volta per tuttee omissioni, è un, oltre che giudiziario".