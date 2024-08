Marina di Ravenna | la sera di Ferragosto torna la magia dei fuochi d' artificio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024.diil suggestivo spettacolo pirotecnico di. L’appuntamento con id’è per la tardata di domani (giovedì 15 agosto), quando la ‘magica’ sinfonia di luci e di colori illuminerà cielo e mare. L’appuntamento, intitolato ‘i ‘del Candiano’, è per le 23.30. Ad organizzare il sempre atteso spettacolo sono la Pro Loco didie quella di Porto Corsini. Inoltre aprosegue fino a sabato prossimo La Festa del Mare, con al suo interno la 12esima Sagra della Cozza. Stand di pesce in piazza Dora Markus con la possibilità di scegliere il menu di collina grazie alla storica collaborazione con il Gpa Brisighella.