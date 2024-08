Lo schianto mortale in scooter contro un’auto | muore a 13 anni Emanuel

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un incidentetra le strade di San Nicandro Garganico martedì 13 agosto si è portato viaDi Lella, ragazzino di appena 13. Dopo la notizia del suo decesso un’ondata di tristezza e di dolore ha avvolto tutto il paese, dove l’adolescente era molto conosciuto. L’incidente inAncora da chiarire le dinamiche dell’incidente ma, secondo una prima ricostruzione, il 13enne stava percorrendo a bordo del suovia San Cristoforo, una strada centrale e piuttosto trafficata, quando ha impattato violentemente, un’Alfa Romeo Mito, finendo rovinosamente sull’asfalto. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso ed è rimasto lievemente ferito e sotto choc. Sono sopraggiunti i soccorritori dell’1-1-8, ma per il ragazzino purtroppo non c’è stato nulla da fare in quanto era morto sul colpo.