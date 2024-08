LIVE Sinner-Michelsen ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | esordio contro il potente americano per il n 1 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

Buona sera e bentrovati alladel match tra Jannike Alex, primo turno del Masters1000 di. Sul cemento dell'Ohio l'altoatesino (n.1 del) affronterà iltennistae sarà un bel test per comprendere la sua forma fisica, visto quanto è accaduto nella trasferta in Canada., infatti, è stato sconfitto nei quarti di finale dal russo Andrey Rublev, faticando a sostenere lo sforzo del doppio impegno nella stessa giornata. Per via della pioggia caduta nelle ore precedenti, gli organizzatori erano stati costretti a imporre il doppio turno e Jannik, dopo aver sconfitto in maniera netta Alejandro Tabilo, non è riuscito a esprimersi come avrebbe volutoRublev.