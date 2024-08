L’ingiusta fine di ’Facio’ e la falsa medaglia Ma la Resistenza deve guardarsi in faccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La crescita del movimento partigiano nella primavera-estate del ’44 spinse verso la “politicizzazione” e la “militarizzazione” delle bande. A giugno si costituì il comando generale del Corpo volontari della Libertà, che per la nostra zona propose un comando unico per le formazioni di Parma, Apuania (Massa-Carrara) e La Spezia. L’obiettivo non si concretizzò a causa della controffensiva contro i partigiani in Appennino e della sconfitta delle “zone libere” del Ceno e del Taro. Il comando unico spezzino, che nacque alladi luglio con il nome di I Divisione Liguria e assunse in seguito il nome di IV Zona, fu l’erede di questo progetto: divenne infatti responsabile per le formazioni che operavano alla Spezia ma anche in Apuania, con qualche sconfinamento nel Parmense.