Lettini e ombrelloni vanno a ruba | Ma l’erosione ci ha tolto spazio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Con queste giornate costantemente sopra i 30 gradi, la spiaggia è una grande attrazione. Sin dalle prime ore del mattino si vedono tante persone che passeggiano in acqua, mentre le famiglie cercano di portare i bambini in orari accettabili lontani dai momenti più caldi. A Cesenatico sulla spiaggia di Levante ci si prepara ad un grande Ferragosto, come ci dice Andrea Bianchi del Bagno Trieste: "Il lavoro sta andando molto bene ed io e la mia famiglia siamo contenti. Se continua così sarà un’estate col segno più. Per Ferragosto i 110sono tutti occupati e lavoro bene con la ristorazione di pesce che è molto apprezzata dai vacanzieri, ma abbiamo anche comitive di amici e di famiglie romagnole molto affezionate che ci scelgono per l’ospitalità. Vediamo anche qualche tedesco e ci è venuta a trovare una coppia di americani con i quali dialogo tutti i giorni in inglese".