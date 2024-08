La grande sete dei campi Prelievi d’acqua da record e il paradosso Montedoglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – La curva della richiesta di acqua da parte delle aziende agricole ha subito una brusca impennata. Colpa del caldo torrido degli ultimi tempi e delle temperature sopra la media. Un milione di metri cubi di acqua sono già stati distribuiti in una campagna irrigua attenta e precisa. Sono i numeri forniti dal Consorzio di Bonifica che mostrano come quasi 900.000 metri cubi di risorsa siano stati consegnati in trenta giorni, per fare fronte a un mese rovente, caratterizzato da temperature minime e massime fuori dall’ordinario, che si sono improvvisamente e a lungo impennate sopra le medie stagionali. A luglio le richieste si sono moltiplicate in modo esponenziale, andando a toccare valori mai raggiunti negli anni precedenti. Dopo un inizio in punta di piedi, a causa di un giugno incerto e piovoso, i consumi hanno mostrato una repentina quanto drastica salita.