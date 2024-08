Inzaghi | Orgoglioso dell’Inter! Contro il Genoa un solo indisponibile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Simonesi prepara a una nuova emozionante e impegnativa stagione dopo la conquista più che meritata del ventesimo scudetto. In un’intervista realizzata da Sportmediaset il tecnico nerazzurro parla degli obiettivi stagionali. LAVORO DURO – Simonesi dice soddisfatto per la preparazione estiva: «Sappiamo cosa è significato per noi la vittoria della seconda stella, quindi dovremmo essere più bravi con l’applicazione giornaliera perché ripetersi, come visto negli ultimi anni, non è mai semplice. Cinque vittorie di fila come la scorsa stagione? Ci ha dato una grande spinta, noi ci stiamo preparando per questo. Quest’anno saremo condizionati dalla presenza anche del Mondiale per Club e quindi più partite. Gli arrivi dei giocatori sono stati scaglionati perché c’è chi era impegnato tra Euro2024 e Copa América.