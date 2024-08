Fano reperti interrati in piazza Costa | Si ascoltano solo i commercianti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Pesaro), 14 agosto 2024 – “e i suoi resti archeologici sono patrimonio di tutti, l’amministrazione comunale non può confrontarsigli operatori economici”. Associazioni culturali e liberi cittadini lanciano un appello al sindaco Luca Serfilippi e alla sua giunta perché ascolti le loro preoccupazioni sul futuro dell’area: “La città non può perdere l’occasione di effettuare sondaggi archeologici completi e approfonditi. Vorremmo sapere se in quell’area passava o no il cardine massimo? O cos’altro c’era in quello spazio?”. A farsi portavoce dei quesiti e dei timori di una parte della città è l’ex ispettore della Soprintendenza Gabriele Baldelli, al suo fianco il presidente del Centro Studi Vitruviani, Dino Zacchilli che già a giugno aveva sollevato perplessità sul progetto diAndrea, redatto dalla precedente amministrazione.