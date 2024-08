Dybala possibile l’addio alla Roma | le clausole milionarie del suo contratto fanno vacillare i giallorossi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)sogna(va).lo accoglie(va). Ma Soulé, forse, non giocherà con il suo amico argentino. Perché Paulo, clamorosamente, potrebbe salutare i. Per questioni economiche prima ancora che tecniche e per scelta soprattutto del club. Bisogna riavvolgere il nastro di qualche settimana, quando sulla scrivania deiè stata recapitata l’offerta dell’Al-Qadsiah. A dirla tutta, gli arabi si erano fatti avanti prima con il giocatore: offerta di unricchissimo (20 milioni di euro all’anno, netti, più bonus) per almeno due anni. Una proposta difficile da rifiutare che però l’argentino aveva gentilmente declinato avvisando anche laera (lo sarebbe ancora) intenzionato a restare, per continuare a giocare in Serie A e in una città che in due anni gli ha dato tante soddisfazioni.