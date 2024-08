Doppio addio ed emergenza per Conte | Verona-Napoli un piccolo problema per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il club partenopeo sta lavorando in vista del debutto stagionale in serie A contro l’Hellasdeve fare i conti con un. Ildi Antoniolavora in vista dell’esordio in campionato, nel weekend sarà impegnato nella trasferta del Bentegodi contro il. La squadra ha effettuato due duri ritiri tra Dimaro e Castel di Sangro e sta lavorando duramente per farsi trovare pronta per l’occasione. Il club azzurro non è assolutamente completo sul mercato, manca il centravanti e diversi rinforzi e il club sta lavorando per acntare le richieste del club. Quello che è certo è che per il primo importante match di campionatodovrà fare di necessità virtù e rischia di trovarsi con vari problemi.