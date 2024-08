D’Angelo mette in chiaro gli obiettivi | Lo Spezia deve pensare a salvarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le mani di mister Lucasono avanti, molto avanti. "Lo– dichiara il tecnico dopo il rocambolesco match perso a Salerno – l’anno passato è accaduto all’ultima giornata e ora siamo gli stessi con un Verde in meno e un Soleri in più". Intanto diciamo che, a onor del vero, una bella differenza c’è. Chiamiamole esperienza e intesa. E una squadra che puòre in campo dieci/undicesimi (portiere escluso, Sarr) del campionato precedente, ha un bel vantaggio rispetto alle avversarie. In ogni caso, come abbiamo evidenziato, la gara all’Arechi delle Aquile è stata buona, ovviamente qualcosa è mancato, altrimenti il turno gli aquilotti l’avrebbero passato. Tenendo fuori o quasi tanti di quelli che poi saranno i ‘titolari’, oltretutto.