Corre e piange per la morte del fratello | A Parigi sarà durissima ma combatterò

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si sono da poco concluse le Olimpiadi die all’orizzonte si preparano le Paralimpiadi che inizieranno a fine mese sempre nella capitale francese. Reggio presenta il suo pezzo forte in Ana Maria Vitelaru, 41enne di Castelnovo Sotto cheal via nelle due prove di paraciclismo, quella in linea e quella a cronometro. Purtroppo, però, la storia sportiva passa in secondo piano, perché a metà aprile Ana ha perso improvvisamente il più giovane e amatissimoNeculai e il tono di voce con cui ci risponde è il segno del grande dolore che porta dentro di sé. "Mi è difficile parlare di sport in questo momento, che pure sono in raduno con la nazionale in Abruzzo. Sì, alle olimpiadi ci sarò e a maggior ragione perché a seguirmi ci doveva essere mio