Anziani fragili e soli Un esercito con loro Insieme per superare l’emergenza-caldo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un’estate, quella del 2024, che a Lucca sarà ricordata non solo per i record di presenze agli eventi ma anche per le alte temperature che, con l’avvicinarsi di Ferragosto, non sembrano proprio dare tregua. Proprio per far fronte ale ai bisogni delle persone più, primi tra tutti glie i senza fissa dimora, sono tanti i servizi attivati dalle associazioni di volontariato del territorio che ogni estate – nonostante il poco personale – danno sempre un aiuto preziosissimo. Sempre attivo il servizio di Unità di strada portato avanti dai volontari della Croce Rossa e del Corpo dell’ordine di Malta che – due volte alla settimana – portano vivere e supporto ai senza tetto.