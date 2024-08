Alla ricerca del fresco Le proposte del Savio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non solo per andaredella brezza che fluisce dbattigia della riviera romagnola, ma anche per godere della frescura dei boschi e delle grandi foreste fa alzare la freccia dRomagna solatìa verso l’Altoa numerosi turisti e gitanti fuori porta, anche in questi giorni che ruotano attornofestività del Ferragosto. Un ambiente naturale, quello dell’Alto Appennino cesenate, che offre anche vari laghi e specchi d’acqua, a cominciare da quello di Quarto di Sàrsina, sino a quelli incastonati alle falde del Còmero, tra cui il lago di Acquapartita, Lago Pontini, Lago Lungo di Bagno, dotati anche di strutture ricettive e per la ristorazione. Un territorio che può, pertanto, offrire il bello del suo straordinario ambiente naturale e il buono della sua gastronomia tipica locale.