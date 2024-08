Aglio è boom di richieste | Dop un iter lungo 14 anni ma ora è il re del mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "E’ il nostro oro, l’orgoglio di una terra", Monia Dalla Libera è da qualche mese al timone del consorzio per l’di Voghiera. Si è da poco conclusa la fiera dell’, migliaia di persone tra gli stand, nelle campagne sotto il caldo inclemente il profumo si sente ancora di più. "Il marchio dop è stata una benedizione, abbiamo varcato i confini della nostra provincia per conquistare l’Europa. Con la produzione non riusciamo a tenere il ritmo della domanda". Eppure ce n’è voluta per arrivare a quel riconoscimento. "Tenacia, forza di crederci. E soprattutto tanta ma tanta pazienza", dice Neda Barbieri, persindaco di Voghiera, presidente del consorzio dal 2012 al 2018.