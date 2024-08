WWE | Gunther prende di mira Randy Orton e la sua famiglia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Il mondo ha assistito all’ascesa del un nuovo campione del mondo dei pesi massimi a SummerSlam quando, con un assist da parte di Finn Balor, ha detronizzato Damian Priest per conquistare il suo primo titolo mondiale nella federazione. Il Ring General ha dato il via al suo regno titolato con una grande festa a RAW la settimana scorsa, solo per essere affrontato dal suo avversario del King and Queen of the Ring PLE,. The Viper gli ricordò che non aveva mai messo le spalle al tappeto e lo sfidò per il World Championship a Bash in Berlin, eaccettò. L’acceso confronto con sorpresa, pur essendo una superstar di SmackDown, ha fatto un’altra apparizione nella puntata di RAW del 12 agosto con la road to Bash in Berlin in corso.