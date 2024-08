UFFICIALE ? Serie A 1ª Giornata iniziativa ENILIVE | capitani protagonisti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Per l’inaugurazione dellaA 2024-25, che accoglierà il nuovo sponsor, la Lega ha promosso un’condelle squadre.– In occasione della 1ªdi Campionato è in programma su tutti i campi un`per dare il benvenuto a, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, nuovo Title Sponsor della competizione per le prossime tre stagioni, fino al 2027. Tutti iscenderanno sul terreno di gioco senza la fascia al braccio, tenendo in mano un gagliardetto con il logo, in aggiunta al classico gagliardetto del Club. Ad inaugurare la primadiA alle 18.30 saranno Genoa-Inter e Parma-Fiorentina.