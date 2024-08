Stupra e uccide giovane dottoressa durante il turno di notte Scatta la rivolta dei medici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Si era presa un momento di riposoildinell’ospedale di Calcutta, mentre aspettava nuovi pazienti. Una, una tirocinante di 31 anni, era impegnata ad aiutare il prossimo e a fare esperienza. Invece, ha visto la sua vita stroncata dalla brutale aggressione di un agente di sorveglianza, che ha approfittato del momento di incoscienza della donna per violentarla e, in seguito, soffocarla. La tragedia è avvenuta presso il RG Kar Medical College and Hospital. L’assalitore è stato identificato grazie al coraggio della vittima, che si è difesa con tutte le forze e graffiando il suo aguzzino ha di fatto consegnato il suo Dna, ritrovato sotto le unghie della, alla Polizia. Dopo la violenza l’uomo era tornato a casa, aveva lavato gli abiti ed era andato a dormire come se nulla fosse.