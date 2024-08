Sangiorgi lascia la Lega | È proprietà di Salvini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Lacittadina perde un altro pezzo. Dopo Rebecca Chiarini (confluita nel misto), Simone Carapia e Serena Bugani (entrambi confluiti in FdI),il carroccio anche il giovane Riccardo, da tempo ormai ’separato in casa’ con posizioni molto diverse da quelle del partito nazionale (aveva criticato la linea del partito e la candidatura del generale Vannacci, fra l’altro). In consiglio comunale resta solo Daniele Marchetti.ha annunciato l’addio – ma non abbandona la politica e resta in consiglio comunale, ci tiene a precisare – con una lunga e articolata lettera aperta (impossibile da riportare integralmente). Il consigliere definisce la decisione "irrevocabile". Per"nel tempo laè radicalmente cambiata e sicuramente lo sono anche io, ma in direzioni opposte.