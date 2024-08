Regione Lombardia turismo in aumento dell’115% rispetto allo scorso anno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Lasta vivendo una stagione turistica di elevato interesse, confermandosi come unafortemente attrattiva anche per effetto delle molteplici occasioni di conoscerla, apprezzarla e scoprirla. Ne è convinto anche il presidente Attilio Fontana: “Ilè ormai un asset fondamentale della nostra economia – sottolinea – e i recenti trend indicano che latra montagne, laghi e città d’arte si pone ai primi posti tra le scelte dei turisti, soprattutto stranieri. Significa che le nostre scelte politiche si traducono in riscontri positivi e che tutti gli operatori del comparto, albergatori, ristoratori, dipendenti e lavoratori stagionali hben chiaro quale sia il valore aggiunto di offrire una buona accoglienza, servizi accurati, piatti preparati con passione a chi porterà con sè un ricordo speciale del suo soggiorno in