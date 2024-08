Pisa e Salernitana avanti in coppa ma lo Spezia cade ai rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - Ottimi risultati per le squadre del campionatotto inItalia. A far meglio di tutti è il, mentre il prossimo avversario dei nerazzurriaicon la. Frosinone-0-3 Due gol nel primo tempo, uno nella ripresa e ildi Filippo Inzaghi espugna Frosinone, in un match tra due squadra che si propongono di essere protagoniste nel prossimo campionato di Serie BKT. Finisce con un netto 3-0 per i nerazzurri la sfida valida per i 32esimi diItalia disputata allo Stirpe. I toscani sbloccano il risultato al 28° con Matteo Tramoni e raddoppiano al 44° con Nicholas Bonfanti su assist di Beruatto. Si va all'intervallo sullo 0-2 e nella ripresa, al 44°, il neo-entrato Arena sigla la rete che fissa il risultato sullo 0-3.