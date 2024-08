Persone in condizione di fragilità le iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, quale soggetto pubblico incaricato dalla Conferenza dei Sindaci Integrata, ha pubblicato un avviso pubblico con cui prende avvio la procedura di coprogettazione finalizzata alla presentazione di progettualità in relazione all’Avviso Pubblico della Regione Toscana “interventi di accompagnamento al lavoro perindi”, nell’ambito dei finanziamenti PR FSE+ 2021-2027. Con la pubblicazione dell’avviso, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino si propone di individuare partner e raccogliere proposte per realizzare interventi di inserimento e accompagnamento al lavoro indi, attraverso il principale strumento dei tirocini di inclusione sociale, che potranno essere anche affiancati da attivita? facoltative di formazione, laboratori e sostegni per l’autonomia abitativa.